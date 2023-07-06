6月會議紀錄顯示Fed官員一面倒支持繼續升息，帶動美債殖利率走揚逼近4％大關。6日美國10年期公債殖利率升抵3.969％，來到3月初銀行倒閉風暴以來的4個月新高。

Fed自去年3月起連續十度調高政策利率後，6月例會首度決定暫停升息，讓聯邦基金利率凍結在5％－5.25％區間。

聯邦公開市場委員會（FOMC）11位具投票權的委員，一致同意暫緩升息的決定。紀錄顯示，鑑於Fed過去快速升息，對經濟的影響需要時間觀察，評估FOMC的「充分就業」與「物價穩定」目標進展到什麼程度，所有與會者幾乎都判定利率維持不動是「適當或可接受」。

但與會的18位Fed官員，包含有投票權及無投票權，基於經濟動能比初時預期強勁，而且通膨並無明確回到2％目標的跡象，支持6月例會後繼續升息。

不過對於今年應該再升息幾次，Fed內部出現分歧。18名與會者有2人預估今年至少再升1次是適當之舉，12人認為應升息2次或更多。

縱使Fed官員支持繼續升息，大多認為升息步調將放緩，去年連續四次升息3碼的戲碼應不復見。

會議記錄指出：「多位官員提到，歷經去年貨幣政策急速收緊後，委員會已放慢緊縮步調，為了有餘裕觀察升息累積的效果，並評估此政策帶來的影響，這麼做並無不妥。」

另方面紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）5日表示，Fed6月決議按兵不動是正確之舉。至於Fed的下一步，他說要視數據而定，但經濟依舊強韌，通膨還是過高之下，他認為未來仍有進一步升息的必要。