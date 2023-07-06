Meta趁推特因老闆馬斯克多項決策而陷入混亂之際，推出功能與推特極為相似的Threads，吸引大量使用者湧進該平台，其中不乏名流政要，包括好萊塢女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、名媛金卡戴珊（Kim Kardashian），和民主黨議員歐卡西歐-柯特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等。

包括網飛、HBO和美國全國公共廣播電台（NPR）在內的品牌，也在Threads推出數分鐘人註冊帳號。

祖克伯在首篇Threads貼文寫道：「讓我們開始吧，歡迎使用Threads。」祖克伯表示，Threads上線頭2個小時就有200萬人加入，推出7小時便吸引1,000萬人註冊。

祖克伯還到推特發了一張兩個蜘蛛人對峙的迷因圖，幽默回應他與馬斯克以及兩個平台之間的競爭。

分析師表示，Threads與Instagram的連結為前者內建了廣大的用戶基礎，並可能從推特吸引廣告收入。

雖然Threads以獨立應用程式推出，但使用者可以利用Instagram帳號登入，並關注相同的帳號，可讓Instagram逾20萬名每月活躍用戶在現有習慣下輕鬆加入Threads。

投資公司AJ Bell財務分析師（Danni Hewson）表示，投資人不禁對Meta真正擁有「推特殺手」的前景感到興奮。

Threads與推特非常相似，使用者可以對貼文點讚、轉發和回覆，但不包括直接訊息功能。Meta在部落格表示，每篇貼文最多可以使用500個字元，內容可包含連結、照片和長度在5分鐘以內的視訊。

全球超過100個國家現在可以在蘋果App Store和谷歌的Play Store下載Threads。