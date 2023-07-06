巨大子公司鼎鎂新材料科技 申請上海首發上市審查未過 23:562023/07/06 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巨大（9921）申請旗下子公司－鼎鎂新材料科技公司，在上海證券交易所申請首發上市審查結果，上海證券交易所上市審核委員會6日審議結果，認為鼎鎂（首發）不符合發行條件、上市條件或信息披露要求，並未通過其上市掛牌案。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼎鎂是巨大公司透過百分百持股的大金控股公司持股60.39％的子公司。巨大表示，鼎鎂此次未通過掛牌交易案，但目前鼎鎂與巨大均維持正常運作，不影響公司的發展策略方向，故對公司財務及業務，尚無重大影響。 #巨大 #申請 #首發 #新材料 #上海證券交易所 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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