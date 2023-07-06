鼎鎂是巨大公司透過百分百持股的大金控股公司持股60.39％的子公司。巨大表示，鼎鎂此次未通過掛牌交易案，但目前鼎鎂與巨大均維持正常運作，不影響公司的發展策略方向，故對公司財務及業務，尚無重大影響。

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