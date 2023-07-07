來自波多黎各的51歲拉丁天王瑞奇馬汀（Ricky Martin），2017年宣布與藝術家老公加萬約瑟夫（Jwan Yosef）結婚後，便透過代理孕母陸續生下4名子女，如今傳出男男婚6年告吹。

根據《People》報導，瑞奇馬汀與加萬約瑟夫聯合聲明表示「我們決定結束我們的婚姻，帶著對孩子們的愛、尊敬和尊嚴，和對我們一起經歷的美好數年的尊重。我們現在最希望擁有的是一段和平和友誼凝聚的健康的家人關係，來聯合撫養我們的孩子，並保有我們對彼此的尊敬和愛。」而他們的小孩，將繼續以單親身份撫養他們。