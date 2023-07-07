一名台灣的航空公司機長被妻子發現，原本誆說要去飛美國2天，沒想到竟是開車載空姐同事南下遊玩，妻子因起疑一路尾隨跟搜，看到兩人入住高雄某飯店後拍照提告，雖然事後機長辯稱和空姐住不同房間，但仍因隱瞞雙方配偶單獨乘車、入住同飯店，仍被認為侵害配偶權，判小三空姐要賠30萬元。

帥哥機長過去因工作認識同是空服員的妻子，沒想到妻子離職後卻外遇其他空姐。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名曾擔任空姐的人妻，過去因工作認識了現在的老公也是現任的機長，沒想到卻發現丈夫行為詭異，丈夫有天向她表示要飛美國，兩天後才回家，她起疑詢問過去同事丈夫班表，意外發現丈夫說謊並進行尾隨跟搜，就發現和一名過去也曾和她是同事的空姐一起乘車，一路南下遊玩並到高雄入住同飯店。

她一路跟搜最終提告小三侵害她的配偶權，求償100萬元。法院審理時，空姐小三表示雖然和機長出遊，但兩人是訂兩間房間，錢也分開支付，並提出證據。但法官認為雖然人夫已個人名義訂了兩間房，但不能確認兩人是否同住，加上兩人挽手進入同間飯店，已超越一般情誼，最終判小三要賠30萬元，全案仍可上訴。

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