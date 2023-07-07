曾經的手機霸主摩托羅拉（Motorola），在放掉了手機市場之後，找到了另一片可以賺錢的沃土市場。財星雜誌（Fortune）稱此為科技業最大的起死回生故事之一。

十五年前，摩托羅拉大約四分之三的營收全都來自手機產品。現在，相同的比例來自警消、一一九勤務中心，或者其他公共安全部門的客戶。公司賣的監視器善用人工智慧，分析危險訊號並且發出預警。此外，學校安裝公司的緊急系統，按下一鍵就能為所有教室上鎖，並立即報警。

以美國為例，校園槍擊案與大規模槍殺頻傳、犯罪率升高、大眾對警方執法界線拿捏的擔憂等，各公私機構的安全相關設備預算提高，都成為了摩托羅拉的生意。

公共安全現在是科技業最火紅的市場之一，摩托羅拉去年營收與利潤因此雙雙以兩位數成長，公司在財星五百大企業的排名也往上爬，現在來到了四一八名。

摩托羅拉轉型的幕後推手是，二○○八年成為執行長的布朗（Greg Brown）。他告訴財星雜誌，在加入公司第一天時他就知道，公司最好的部分是沒什麼人在乎的部分。他說：「公司少做一點產品，可以做出更多成績。」

現在，公司的「少」確實變「多」了。曾經跟摩托羅拉競爭過的公司，從黑莓機（BlackBerry）、愛立信（Ericsson），到諾基亞（Nokia），幾乎都已風光不再，只有摩托羅拉例外，成功轉移到新生意。

過去，手機是摩托羅拉發明的革命性產品。一九七三年，公司製造出全世界第一支手機，因此成為家喻戶曉的品牌。多年之後，不敵蘋果（Apple）等公司的產品，二○○八年開始，摩托羅拉把賠錢的相關部門漸漸放掉。現在市面上還是買得到摩托羅拉品牌的手機，只是並非該公司所製造的。

當時公司剩下警用廣播的相關生意，雖然營收穩定，但是並非什麼熱門產品，許多人也認為這應該很快也會被智慧型手機取代。沒想到相關市場持續成長，近幾年，公司進行了幾十次的購併，成為市場上的重量級角色。

美國一位市場分析師評論，摩托羅拉的股價高漲，公司也完全轉變了，「從許多層面上來看，布朗都是成功的。」