人們的生活型態持續改變，別墅更從偏遠山區移至城內，徹底翻轉別墅既有印象，其中最具指標的即是在新北市三峽區「群揚青鳥之森」，本案為3千坪大基地開發、5.34%超低公設比，以森態造鎮概念開啟全新墅式生活。

「群揚青鳥之森」有別於以往的深山別墅，位處於即將開通的捷運三鶯線旁，交通及生活機能利多，更享有寬闊的住宅空間與完善社區規劃。社區內有獨立「VIP會館」，規劃健身房、交誼廳等空間，結合專業社區管理，讓住戶擁有度假村級高規格禮遇，回家就像度假般愜意。如此完善規劃符合都市人日常所需，讓住透天也能像住大樓一樣便利。

遠創力行銷經理蔡瑋宸表示，捷運三鶯線的起點是土城的頂埔站，沿線經過三峽至終點站鶯歌，而本案鄰近捷運橫溪站，3分鐘車程即可抵達別墅特區，同時享有交通利多及生活機能。

遠創力行銷經理蔡瑋宸表示，「群揚青鳥之森」鄰近捷運三鶯線旁，同時享有交通利多及生活機能。（中時新聞網攝）

除了同時保有生活機能與別墅優勢之外，最受矚目的還是5.36%超低公設比。舉例來說，「群揚青鳥之森」53坪跟台北市內其他建案相比，可能北市內要買到76坪以上，車位還要再花200多萬；在青鳥之森能買到實實在在的使用空間，一樓自有空間可停車更現省200萬，高坪效顯現出CP值極高！

此外「群揚青鳥之森」打造成社區型別墅，住戶可沉浸在自然的舒適景觀。而單戶規劃一樓為居家空間、二樓為客廳與餐廳、三四樓則可規劃成寵物或植栽場域，如此生活方式深受現代小家庭喜愛。許多已購客戶表示對整體空間規畫相當滿意，已在腦海中勾勒未來美好生活：先生停車好方便、太太開心種菜種花、小孩放學可以安心遛狗的愜意生活。

遠創力行銷協理林敏容指出，「群揚青鳥之森」大基地僅有66戶且公設比只有6%以下，住戶可沉浸在自然的舒適景觀。（中時新聞網攝）

「群揚青鳥之森」由群揚建設投資興建，接待中心位於樹林區學成路705號，基地位於三峽區橫溪路99巷，鄰近北大特區、三峽市區及捷運橫溪站，車程約10分鐘即可快速串接交流道。具有低建蔽、低容積、低公設比等優勢，坐擁前庭、後院及專屬露臺，四季植栽享有絕佳景緻，還有300米四季山林景觀大道，季節更迭風景如畫；規劃53至86坪，多款戶型可依自己生活需求選擇。

如此離塵不離城、可親近自然綠意生態的生活環境，是三峽首見的別墅社區，且生活機能、交通、景觀文化、親子休憩一次擁有，既稀有又保值。「群揚青鳥之森因此甫推出廣受好評！

群揚【青鳥之森】建案資料

基地位置：三峽區橫溪路99巷

接待中心：樹林區學成路 705 號

格局規劃：三房(53坪~86坪)

棟戶規劃：18幢/70棟/67戶(可售戶數66戶)

基地面積：3019.91坪

建設投資：群揚建設有限公司

企劃銷售：遠創力行銷(股)有限公司

銷售方式：預售屋銷售

禮賓專線：02 8676 5588