近年新竹房價快速飆漲，臨近竹科的新建案開價已喊上8字頭，一名網友在PTT發文指出，新竹房子動輒要4000萬以上，但以聯發科為例，薪資中位數才320萬，他疑惑「到底新竹房子都誰在買？」引發其他網友討論。

一名網友在PTT發文表示，新竹房子動輒4000萬，以新竹好市多（Costco）旁的建案來看，一坪開價70萬以上，但指標大廠聯發科的年薪中位數320萬，扣除家庭開銷100萬，再扣除繳稅30%大概50萬，每年等於只能存170萬，工作20年才存3000多萬，讓他好奇到底是誰在買新竹的房子？

其他網友紛紛表示，「買得起高價房的大部分都是靠換房，資產增加速度會比純靠薪水快得多」、「這是中位數，還有一堆人超過這數字」、「新竹購買力跟所得素質比台北市強」、「成屋超過4000萬比較難賣得動，因為自備款太高了，預售屋比較沒這個問題」、「現在是雙薪家庭，有想過夫妻兩人都在聯發科工作嗎？這樣就買得起」。

另根據好房網報導，新竹縣市過去有竹科產業加持房市火熱，但如今買氣似乎大不如前，永慶不動產新竹科園加盟店店東陳紹慶透露，新竹預售案前2、3年動輒2~3天就銷售完的情況已不再。