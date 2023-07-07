在房價高昂且少子化的時代，全台房市近年來以20~30坪2~3房小宅為市場主流，僅有最會賺、最敢生的新竹縣市與全台各大都會區反其道而行，最受在地購屋族歡迎的是擁有寬敞生活場域、宜居的大4房產品，也是新竹當前市場主力產品，然而在新竹竹北房價飆漲至8字頭之下，4房產品很容易超過4000萬豪宅限貸令，未來開發商規劃只能選擇持續縮小居住空間，不僅室內空間不敷使用，且增添未來轉手困難度。

有鑑於此，愛山林建設為最重視生活品質與親子空間的竹科新貴客群，量身打造寶山18萬坪美式別墅生活圈「宏道新竹帝寶」，規劃8座主題公園，設計38~75坪花園住宅、2層美式獨棟別墅，將居住空間放大了、綠地更多了，交通部分基地位在茄苳交流道旁，１分鐘直上國道3號，距離竹科車程約8~10分鐘且不易塞車，上班距離還更近了，目前推出超優惠付款方案，自備5%、工程0付款就能買美式花園宅大四房，希望讓高薪的新竹菁英們不再委屈自己和家人，用竹北三房價格無痛升級美式花園宅。

「宏道新竹帝寶」產品設計38~75坪花園住宅、2層美式獨棟別墅，選擇多元且符合購屋族各種不同需求。（圖為3D示意圖/甲山林集團提供）

【超越六都！全台家戶購屋比買氣王 新竹房市最有活力】

新竹不只是全台最敢生、最敢養的城市，2022年全國家戶購屋比約3.5%，代表每百戶人家有3.5戶購屋。而身為全台購屋王的新竹縣，每百戶家庭就有5.77戶購屋，明顯超越六都表現，持續穩坐全台房市最有活力的冠軍寶座。

觀察內政部最新人口資料，全台65歲以上人口已達415.8萬人，佔總人口的17.8%，老化指數達147.9，為歷史新高，其中14歲以下幼年人口占比最高的縣市，以新竹市高達16.1%奪下冠軍、新竹縣15.6%位列亞軍，其中新竹縣也是老人占比最低的縣市，堪稱全台最年輕都市，在新竹可說是沒有少子化疑慮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新竹縣市受惠新竹科學園區發展，吸引全台各地的高科技就業者移居，因為所得高、敢生能養，使新竹的幼年人口占比最高；由於竹科家庭多為4口之家，購屋主力產品為3~4房，且以4房為主，關埔重劃區10年內新大樓單價在55~60萬之間，總價至少在2000萬起跳，新推建案市場則上看8字頭，開發商規劃4房產品總價很容易超過4000萬豪宅限貸令，讓想要換屋住更大空間的竹科人紛紛轉往價格相對親民的寶山區域購房。

資料來源：內政統計月報 製表：葉思含

【18萬坪美式別墅社區獨步全台 「宏道新竹帝寶」規劃新竹最夢幻4房】

放眼竹科10分鐘車程生活圈，能一次囊括低單價、高綠覆率、優質生活環境的新推建案，僅有寶山「宏道新竹帝寶」，全區由單一建商開發約18萬坪智慧城市計畫，與美商AECOM攜手合作，為全世界首座申請美國UL認證健康城市，採40%低建蔽率、低密度、低容積開發，可建築面積僅8萬坪，保留14.7萬坪綠地廣場形塑城市綠肺、8座主題公園，綠地面積約是大安森林公園2倍大，希望打造有別於竹北都市水泥叢林的住宅環境，為全台極其罕見的社區管理、美式大庭園微型城市規劃，更擁有竹科家庭皆夢寐以求的相對低總價4房產品。

「宏道新竹帝寶」綠地面積約是大安森林公園2倍大，8座主題公園，打造有別於竹北都市水泥叢林的住宅環境，為全台極其罕見的美式別墅社區智慧城市規劃。（圖為3D示意圖/甲山林集團提供）

【科技新貴分紅再創新高 流入房市為新竹買盤撐腰】

撐起整個新竹房市買盤的最大利多，就是產值逾兆、擁17.5萬就業人口的新竹科學園區，且就業人口不斷移入，尤以護國神山台積電（2330）發展腳步不停歇，今年第2季，寶山研發中心預計將再湧入8千名研發大軍，未來將持續磁吸大批高收入科技新貴進駐新竹、增添購屋動能，促使房市持續供不應求。

而台積電去年營收與獲利創下新高，董事會核准2022年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約1214億400萬元，年增70.5%、寫下歷年新高，以去年底台灣員工數6.5萬人估算，平均每人可領到186.77萬元。其中員工業績獎金已於每季季後發放，酬勞（分紅）則在今年7月發放。房市專家評估，不只護國神山台積電，這些高科技業的大筆獎金，在全新竹都瘋買房的現況下，確實將有機會流往不動產市場。

「宏道新竹帝寶」現在推出自備5%、工程0付款方案，舉台積電今年員工業績奬金與酬勞（分紅）平均186.77萬元來看，不僅能選擇置產「宏道新竹帝寶」，再買顆包包安太座、暑假帶一家人出國遊玩也沒問題。觀察花園住宅大樓產品優惠付款方式，38坪訂簽94萬元起、總價僅1865萬元；而60坪產品訂簽137萬元起、總價僅約2735萬元，在竹科生活圈可說是找不到如此低總價、高CP值的新建案，也因此在竹科市場掀起一波購屋熱潮。

宏道新竹帝寶

貴賓專線： 03-520-6868

接待中心：新竹市香山區華德福街168號對面