新加坡樂天餐飲集團（Paradise Group）為了向員工表達敬意與感激之情，今年舉辦年會時特別準備98只勞力士手錶要送給在公司任職十年的員工，每只手錶價值約新台幣23萬，消息傳到網路上讓不少人相當羨慕。

綜合外媒報導，一名67歲的員工2013年入職後，原先在集團旗下的海鮮餐廳負責內場工作，但後來餐廳在2016年底搬遷，該名員工轉入集團總部擔任清潔人員，每周上班五天，就這樣在今年入職滿十年。

該名員工還沒打算退休或離職，因為她相當喜愛這份工作與職場，預計會將勞力士手錶給女兒，另外，她也透露，入職5年及8年的員工也拿到公司送的2.5克與5克金條當作禮物。

每個禮物盒上都刻了員工的名字與工號，以此獎勵他們對公司的貢獻，集團創辦人蔡俊勇、蔡智勇兄弟二人也表示，「人生的黃金十年意義重大，表達對員工的感謝與敬意。」

手錶盒上也刻著公司給資深員工的一段話，「我們非常感謝您的奉獻精神，並自豪能有您能成為樂天大家庭的一員，希望您在未來的許多年裡，繼續與我們並肩奮鬥。」樂天集團此次砸下200萬新加坡元（約新台幣4600萬）舉辦晚會，光是勞力士手錶就花費超過新台幣2千萬。