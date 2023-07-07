打炒房再出招！行政院6日拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，囤房稅率調升至最高4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。對此中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全抨擊，為了選舉，「政策已經走火入魔了」。此話一出，引爆網友反擊「應該說是房價漲到走火入魔才對吧」、「建商這麼害怕...表示打房打對了」。

新版囤房稅把原先囤房稅以縣市各別歸戶，改為全國總歸戶，且將非自住稅率1.5％至3.6％間，調升至2％至4.8％，預計明年上路，後年課稅，合計約36萬戶房屋稅負增加。

楊玉全分析，囤房稅用全國歸戶的「戶數」來下重手，對於沒有囤房動機者，一定會傷及無辜。例如因都更危老或其他合建分回、債權人承受擔保品、起造人生產等情形，只因為「戶數」因而增加，就毫無例外的課徵囤房稅懲罰，這就是亂課。

他表示，政府如以囤房為由，全國一致逕為調漲房屋稅率，對於稅基高的市縣，將造成嚴重的稅災，城市建設也會在重稅之下難以進行，重稅也變成民生沈重負擔，全民集體受害。

楊玉全強調，特別是起造人是投入勞力資本、配合政府都更危老政策生産新屋的供應者，蓋出來的新屋是生產、製造出來的待售商品，竟列為等同投資客購屋囤積居奇的囤房稅課徵對象，在市場房屋已經難賣的困境下，全國建商以及從業員工，強烈質疑政府為什麼要把建商也當成炒房客？

不過楊玉全狠批政策走火入魔的說法，引發網友大炸鍋，紛紛狂酸「在狂漲時，你怎沒發表房地產走火入魔？」、「炒房的人很少有人會說"自己是炒房客"」、「大家都知道你們怎麼賺的 拿一點出來做功德」、「建商出來吵就代表這方向是對的」、「4.8%太低了應該要25%」。

還有其他網友表示，「打房無感！下架才有機會逆轉！」、「4.8%太低了應該要25%」、「你們想撈錢的心態才走火入魔」、「就算你們沒炒房，那就課個囤地稅好了」、「學新加坡多蓋國宅，可惜台灣政商勾結利益牽扯太深」、「做鬼的喊抓鬼的」。