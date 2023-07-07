全國電子暑期破盤活動利多，消暑活動優惠馬拉松，更邀請李多慧作為7/8一日店長吸睛，主打7/7-7/18全館9折「1元放大術」，精品家電+1元直接帶回家；大家電更是77折起，家電安裝再送補助金；「電鬍刀男神節」讓家人寵愛歐爸，7/6-8/9單品滿萬折扣，滿額再享30期零利率，實現「父親節不用一次付清結」的快感。全國電子更與電子支付平台合作，打造多樣優惠，網羅icash pay、台灣Pay等點數回饋，讓消費者好康用不完！

另外，7/8(六)還有最美店長李多慧攜樂天女孩Rakuten Girls助陣，將在全國電子桃園環球門市擔任一日店長應援，當天於全國電子桃園環球門市消費滿3000元，即可與李多慧及樂天女孩合影，消費達6000元除了合照資格外，更可以獲得勝利妖精李多慧及現場二位樂天女孩的現場親筆簽名，還請把握機會。

全國電子七月破盤7.7-7.18火熱開打，破盤搶優惠還有最美一日店長李多慧、樂天女孩來應援（圖/中時新聞網提供）

全國電子破盤活動家電9折、大家電77折起、電腦66折起，滿額再享「1元放大術」，7/7-7/18從單筆消費滿額2萬、5萬、10萬、20萬、30萬與50萬以上，可以+1元任選好禮家電3選1。其中包含「dyson三合一清淨機」(市價29,900元)、BOSCH12人洗碗機(市價44,400元)和林內16L熱水器(市價29,000元)等好康，吸引顧客用1元換好家電。

全國電子暑期破盤空調安心購，大家電77折起賺很大，8年免費延長保固，更推出 30 天免費體驗，不滿意全額退。（圖/中時新聞網提供）

「全國電子揪感心」也想跟您當朋友，只要綁定全國電子Line好友，即享空調、冰箱、洗衣機和電視滿2萬5回饋點數1000點；天天玩Line遊戲最高可抽2000元抵用券，破盤期間爽玩爽抽天天拚折扣。另外全國電子強調「總統級精緻安裝」，舉凡空調、冰箱與洗衣機到府裝設，再送8000元3C家電補助金，多樣產品30天免費體驗，不滿意全額退。

從全國電子買4大家電，包含空調、冰箱、洗衣機與電視滿額送LINE Points 點數。8/15前指定商品完成裝機加碼送8,000元3C補助金。（圖/中時新聞網提供）

暑期重頭戲響應父親節，「電鬍刀男神節」寵愛歐爸三重奏，推出7/6-8/9超級優惠，單品滿萬現折888元、單品滿額5,000元可享30期0利率，以及滿額贈禮的多重好康，例如單品滿18,000元以上，可以好禮4選1，包含SHARP10.5L自動除菌離子除濕機(市價11,900元)、松下20公升蒸氣烘烤爐(市價12,900元)、Dyson吹風機(市價14,600元)和LG智慧掃地機器人(市價14,900元)；滿額12,000、7,000、5,000與3,000元也各有超值贈品任君挑選。

全國電子與時代亦步亦趨，與電子支付平台合作，獨享優惠好康，7/7-8/31使用icash pay單筆消費滿4,000元享5% OPEN POINT回饋；7/7-7/18刷台灣Pay滿額享10%回饋，還有限量600名的折價券。另外登錄發票天天再抽10,000現金，詳請請洽全國電子官網或現場門市人員，物超所值的破盤限定請把握期限。