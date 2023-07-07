近日台海兩岸關係嚴峻，中國大陸派出各型戰鬥及轟炸機侵擾台灣空域，甚至經常刻意逾越中線，挑釁意味十足。近日根據外媒《金融時報》的報導指出，目前台灣有一些中產階級，現在正在設法將資產移到海外。對此，退役少將栗正傑6日就表示，「我經歷過類似的事情，在96飛彈危機的時候就是這樣，我們那時候是寫遺書，那時候部隊裡都在寫遺書」，引發討論。

根據《金融時報》4日的報導指出，台灣一名股票交易員林恩（Lynn）在今年2月的時候買下一間在葡萄牙首都里斯本的一間價值42萬歐元（約1423萬元台幣）的公寓，由於葡萄牙政府正準備要結束黃金簽證計畫，林恩表示，「為謹慎起見，應該把一些資產放在國外，這樣萬一有事，我們才有地方去」。

而文中的「萬一有事」，指的當然是台海戰爭，該份報導更指出，台灣有一些中產階級，現在正設法將資產移到海外，或是購入方便攜帶的有價物品。雖然目前沒發生資金大規模外逃，但日前美國股神巴菲特（Warren Buffett）因擔憂台海局勢而出清台積電股票，許多台灣超級有錢人的資產早就在國外。

對此，栗正傑6日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我經歷過類似的事情，在96飛彈危機的時候就是這樣」，栗正傑說，「賴清德寫那些文章有什麼希罕，我們那時候是寫遺書，那時候部隊裡都在寫遺書，都準備要開打了，那一年本來中國大陸準備要打台灣，連老百姓都知道，那時候有能力的人全部都到美國、紐西蘭去了，不會去日本，想辦法移民去了，96年的時候台灣房地產整個掉下來，然後有錢人都到美國去置產」。