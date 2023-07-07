2024總統大戰開打，國民黨派出新北市長侯友宜，民進黨則派出副總統賴清德，加上民眾黨主席柯文哲，三人呈現「三腳督」的態勢，而他們的副手人選也都備受矚目。而對於侯友宜2024的副手人選，前立委沈富雄6日就表示，「比如說柯志恩就可以，但恐怕盧秀燕比柯志恩更強，但盧秀燕講不要，柯志恩也不要，我就想不到第三個人了」，引發討論。

沈富雄6日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「蕭美琴當賴清德副手不見得加分，因為投票的是台灣人，蕭美琴的對美關係是無人出其右，但是蕭美琴在美國方面，對賴清德的加分力道，在投票上面不見得加分」。沈富雄更接著指出，「侯友宜我認為好的，目前為止都說不要，最後會讓侯友宜合意，而且他又有意願，配起來又很大，那是有加分的」。

沈富雄最後認為，「比如說柯志恩就可以，但恐怕盧秀燕比柯志恩更強，但盧秀燕講不要，柯志恩也不要，我就想不到第三個人了。如果是侯友宜遙遙領先，那就副手問題就簡單了，但如果是遙遙落後，那就難了」。