2024總統大戰開打，國民黨派出新北市長侯友宜，民進黨則派出副總統賴清德，加上民眾黨主席柯文哲，三人呈現「三腳督」的態勢，而近日就有一份民調指出，對於侯友宜是否開先辭掉新北市長，再拚2024總統大選，有44％的民眾認為「幫助不大」，甚至更有39％的民眾認為「沒有幫助」，引發討論。

YouTube頻道《FONG.溏風報》6日對於「侯友宜選情找突破方法，你認為請辭新北市長全力參選，是否對他的選戰有幫助？」進行了網路民調，截至6日23時，已有4萬人進行投票，有17％的民眾認為「非常有幫助」、有44％的民眾認為「幫助不大」、有39％的民眾認為「沒有幫助」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「堅持崗位，侯市長加油，侯友宜勝利」、「別被民進黨騙了，千萬別辭，帶職參選就對了」、「現在辭市長就是要他的命！現在侯友宜手上的資源、他參選的有力背景，都跟他新北市長的身份脫不了關係，現在辭職的話，民進黨就會派人代理市長，到時候就全部去了了囉」、「再怎麼做，敵對陣營一樣會攻擊，何必落入圈套、自亂陣腳？」、「請辭？那麼民進黨官派市長，這個不是自我繳械嗎？」。