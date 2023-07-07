近年來，中國大陸軍機、軍艦幾乎每天都會飛入台灣西南部防空識別區。退役中將、國民黨立委吳斯懷表示，前總統馬英九執政時期沒有軍機、軍艦擾台；總統蔡英文執政，軍機、軍艦天天擾台，搞得兩岸兵凶戰危。

吳斯懷6日在臉書貼文表示，對比兩位總統執政時期景況：馬英九執政時期，因為有九二共識，兩岸交流熱絡，外交休兵，簽訂ECFA，經貿往來密切，沒有軍機、軍艦擾台；蔡英文執政這幾年，否定九二共識，緊靠美國積極抗中，大搞隱性台獨或一邊一國，兩岸交流中斷，邦交國斷了9國，農漁民、觀光產業一片哀嚎，軍機、軍艦天天擾台，搞得兩岸兵凶戰危。

吳斯懷接著指出，蔡英文520談話強調維持兩岸現狀，聲稱和平是唯一選項，並批在野黨不該為選舉「販賣戰爭恐懼」。看看這幾年，執政黨不斷製造兩岸爭端，把台灣捲入美中對峙，更把國家推向戰爭邊緣。願意在自己的土地上部署地雷，甘願讓美國把台灣當成其東亞的軍火庫。還有恢復徵兵，要年輕人準備上戰場，把保安警察擴編為「第二陸軍」，不斷把台灣推向戰爭，蔡英文說「和平是唯一選項」，這是說給誰聽？

吳斯懷更點出，民進黨總統參選人賴清德投書《華爾街日報》，以「四大支柱」內容強調保衛台海和平的計畫。但是光是國家名稱都要遮遮掩掩，一變再變，可以看出賴清德心中的台獨神主牌仍然是核心；只是為了選舉操作，說給美國人聽的。賴清德選擇的是蔡英文的路線，那是一個瀕臨戰爭的風險路線，尤其四大支柱的根基，是建構在務實的台獨上，台灣還有未來嗎？