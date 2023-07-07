俄羅斯國家技術集團（Rostec）的新聞辦公室本週四（6）宣布，第一架升級版圖波列夫Tu-160M戰略轟炸機現代化原型機已進入國防部和聯合航空製造公司（UAC）的聯合測試階段，與之相關的產業鏈和製造公司也已經完成設置，並且納入俄羅斯國家技術集團中，不會有全新升級版卻苦於沒料件的後勤問題。

The first modernized strategic bomber Tu-160M ​​has started state tests.

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據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）6日報導，新聞辦公室在一份聲明中表示：「圖波列夫公司（JSC Tupolev）研發的第一架升級版Tu-160M戰略彈道飛彈轟炸機原型已進入國家聯合測試計劃。

Tu-160M配備了先進的武器和電戰系統，以及全新的無線電設備。第一架升級版Tu-160M原型是由圖波列夫飛機公司目前正在進行的，大規模現代化長程作戰軍用機計劃下開發。

El primer Tu-160M “Cisne blanco” modernizado comienza las pruebas conjuntas estataleshttps://t.co/LXfoBxAC52 — Aviacionline.com (@aviacionline) July 6, 2023

俄羅斯總統普丁拍板升級版Tu-160戰略轟炸機的生產計劃，根據這一項國家合約，工業和貿易部與圖波列夫飛機公司在最短的時間內已經將Tu-160M轟炸機的進行了全面數位化，恢復了鈦真空焊接技術，重新啟動了該轟炸機的機身組件生產，並建立了一個新的產業鏈，包括先進的冶金、飛機、機械和儀器製造企業，其中大多數公司已經納入俄羅斯國家技術集團。

Tu-160迄今為止仍是世界上最大的超音速軍用飛機，具有可變後掠翼，與Tu-95MS轟炸機一起，這些機種是俄羅斯航空太空軍（VKS）遠程打擊的主力。Tu-160M的任務是使用核彈和常規武器打擊遠程地區的敵方目標。

一位俄羅斯國防工業消息人士在2023年印度航空展期間向塔斯社表示，第2架新建的Tu-160M戰略彈道飛彈轟炸機已被送往飛行測試站，第3架還正在建造中。