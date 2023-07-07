炎炎夏日又濕又悶，不少人為了減少待在浴室裡的時間，會在沖澡的時候順便刷牙，不過牙醫師提醒，這樣做看似節省時間，實際上卻可能造成牙齒刷不乾淨，甚至增加健康風險，並舉出3大理由，建議民眾別再一味追求效率，結果反而得不償失。

根據《紐約郵報》報導，英國牙科診所Quest Dental的主任巴拉（Payal Bhalla）指出，一般人洗澡時通常使用較高的水溫，而高溫容易軟化牙刷刷毛，導致牙齒刷不乾淨；如果用的是電動牙刷，還可能因為長時間泡在水裡，造成零件損壞。

邊沖澡邊刷牙還有另一個缺點，那就是增加感染細菌的風險。巴拉醫生指出，洗澡水一旦接觸過身體，可能帶有細菌，隨著牙刷進入口腔，而另一個引發感染的來源則是蓮蓬頭：「蓮蓬頭可能窩藏細菌，當你在蓮蓬頭底下刷牙時，牙刷也一併暴露在細菌環境中，增加罹患疾病的可能。」

此外，洗澡時不小心滴落在地板上的牙膏，很有可能成為浴室意外的致命元兇。「水加上牙膏，讓淋浴間的地板變得溼滑，可能增加跌倒受傷的風險，」巴拉醫生表示。而為了維持口腔健康，他也建議不要把牙刷放置在淋浴間，避免濕氣累積，變相把滿滿的細菌吃進肚子。