大學生活多采多姿，除了課業外，利用自由的排課時間或社團活動結識異性也是學生們的目的。就有一名男學生抱怨，以前都聽說醫學系很好交女友，實際就讀後才發現根本不是那麼一回事，引起熱烈討論，更被過來人打臉。

男大生在Dcard發文「醫學系根本超難交女友」，他抱怨自己都聽說，讀醫學系就可以輕而易舉交到女友，但自己實際去讀才發現根本完全不同，他表示，醫學系大多男生都把時間花在讀書上，說好聽點是忠厚老實，講白了就是死木頭一個，和浪漫有緣的只佔極少數，就算未來月薪20萬，學生時代根本交不到女友。

文章貼出後超過700人留言，不少網友開酸原PO：「長的醜別牽拖耶」、「誰跟你忠厚老實，你真的是醫學系？」、「條件再好也都會先看臉好嗎」、「我覺得跟長相和個性比較有關」、「老兄，單純是我們長的醜」、「笑死，醫學系想跟理工男搶老實稱號」、「醫學生跟醫生差的可多了」、「醫學系還沒開始賺錢，挑你的是看臉的，醫學系開始賺錢之後，挑你的剩看錢的」。

不少過來人更分享自己所見：「我身邊的醫學系學長學弟，忠厚老實的不多，感情史一個比一個還精采」、「領到執照開始工作之後你就會知道根本挑不完」、「你還沒進醫院所以不知道男醫多夯」、「我醫生哥哥女友一個換一個，還一堆倒貼的」、「醫學系本來看的就是未來，哪有醫學生不唸書在那談戀愛的」、「同學，我是你學長女朋友，都已經交往5年了」、「現任、前任都是醫學系，一開始覺得根本不同世界，但對方幽默又真誠打動我，絕對不是木頭」。