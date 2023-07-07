地牛翻身！根據中央氣象局地震測報中心資料，今天凌晨2時03分台東縣池上鄉發生芮氏規模4.9地震，震央在台東縣政府北方41.4公里處，深度11公里，屬於極淺層地震。緊接著，凌晨2時21分台東縣近海發生芮氏規模4.3的小區域地震，震度2級地區為台東縣、花蓮縣。

氣象局指出，凌晨2時03分這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台東縣海端。據氣象局測報資料，震度4級地區為台東縣，震度3級地區為花蓮縣、高雄市、南投縣、嘉義市，震度2級地區為嘉義縣、雲林縣、台南市，震度1級地區為屏東縣。

今天凌晨2時21分台東縣近海發生芮氏規模4.3的小區域地震。（圖取自氣象局網頁）

緊接著，今天凌晨2時21分台東縣近海發生芮氏規模4.3的小區域地震，震央在台東縣政府北北東方79.3公里處，深度37.3公里，屬於淺層地震。這起地震觀測到最大震度為2級，出現在台東縣長濱、花蓮縣光復。

據氣象局測報資料，震度2級地區為台東縣、花蓮縣，震度1級地區為南投縣、台中市、彰化縣。

不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。