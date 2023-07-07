網紅「山姆小叔」在臉書發布國軍抗彈板測試影片，結果有多發擊穿了抗彈板，還有1發子彈造成抗彈板嚴重凹陷。國防部則表示，抗彈板屬管制軍品，國軍清查現品帳料均相符，若網紅等人測試的抗彈板確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。前海軍艦長呂禮詩認為，到時若被法院認證「不防彈」或「幾乎不防彈」，那就真的很難看了。

新北市議員林秉宥6日在臉書貼文表示，集結多位關心台灣國防的人士共同完成「國軍公發抗彈板測試計畫」，由旅居美國的山姆小叔執行。測試結果，就是國軍的防護裝備，無法有效為軍人抵擋子彈。

呂禮詩6日在臉書貼文表示，怎麼沒有求償1000萬？（笑死）要告馬上去告，不要只會嗆。由法院直接抽一個單位的「抗彈板」到靶場實測，不就真相大白了。不過，到時如果被法院認證「不防彈」或「幾乎不防彈」，那就真的很難看了。

一位網友留言表示，「這結果早就猜到了！人家也有預告要測試！假如提前自己測給大家看應該會更好！」呂禮詩回應說，「長官們就是關起門在自以為是、不當一回事！若提早偵知危機因子，並立即進行危機管理，結果應該不會這麼難堪，也不必嗆告」。