澎湖無菜單料理餐廳「后宮私廚」傳出遭人砸店。（圖取自「老高漫談臉書」專頁）

澎湖無菜單料理餐廳「后宮私廚」6月初因一桌要價4萬1000元海鮮「貴得不合理」遭客人投訴，近日又與人氣實況主丁特、藝人高捷先後發生衝突。對此，有網友6日深夜PO出照片，表示后宮私廚遭人暴力砸店，現場一片狼藉。

澎湖「后宮私廚」販售高價海鮮惹議，身為澎湖人的知名網紅實況主「丁特」在直播中痛批店家反挨告後，不禁嗆言「由我上法院來教你」。對此，該海產餐廳的葉姓老闆則冷回：「不予置評！」

「后宮私廚」的老闆葉姓男子又於6月23日在臉書曬出與演員高捷的合照，並乘機為自己的餐廳打廣告，高捷親自留言警告卻遭無視，直到經紀人出面要走法律途徑，葉姓老闆才默默撤照，但老闆仍PO文稱「我有講到他名字嗎？他只是個演員而已啊，不需要小題大做」。然此舉動遭網友痛批，紛紛到該餐廳臉書留言。

據「東森新聞雲」報導指出，有網友6日深夜在爆廢公社二館臉書PO出照片，表示后宮私廚遭人暴力砸店，現場一片狼藉；老高漫談臉書專頁也有PO文和照片詳述事情經過。 據了解，疑是葉姓老闆與人有口角糾紛才釀成衝突，目前澎湖警方還在了解案發經過當中。

此外，據東森新聞指出，澎湖當地人也透露，該餐廳價格明顯比其他店高，不會去光顧。