科技新聞網站The Information引述知情人士報導，Alphabet旗下谷歌公司（Google）已將其Pixel智慧型手機的全客製化晶片推出時間延至2025年，且生產商將從三星改為台積電。
報導指出，Google原本計劃明年推出內部稱為Redondo的晶片，來取代目前跟三星電子一起設計的半客製化晶片。如今Google將改由台積電生產叫作Tensors的晶片。
根據The Information，Google會跟三星再合作一年，等到2025年再推出內部代號是Laguna的一款全客製化設計晶片。
報導指出，Laguna將以台積電的3奈米製程為基礎，這是當前全世界最先進的晶片製程。
台積電是全球最大晶片代工廠，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）都是它的客戶。
Google未立即回覆路透社的置評請求，台積電拒絕評論。（譯者：楊昭彥）1120707
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