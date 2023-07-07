6月中旬港媒曾傳出中國將建造具備各種先進武器的核動力超級未來戰艦，在更多的訊息傳出後，證明是媒體的誇大解讀。據最新的訊息顯示，這艘最新的戰艦是採用全電動力系統、集各種先進科技與新式武器於一身的實驗性未來戰艦。它將擔任055大型驅逐艦後續戰艦的角色，型號057，它將成為新一代航母戰鬥群的遠洋導彈驅逐艦。

中國工程院院士馬偉明（圖中）發表最新研究成果時，也提議要打造集成電磁軌道砲、雷射武器以及大功率微波武器於一身的超級戰艦。（圖／新浪網）

外媒曾報導中共正在研發新型的高科技戰艦，最初的目的是要替代現有的054A護衛艦。054型導彈護衛艦最初是為驗證海紅旗16防空導彈系統而開發，先以海紅旗7號為基礎進行設計。後來中國已能自產大功率柴油發動機後，分批建造了31艘，可以說是冷戰結束後中國自製首批功能完整的導彈護衛艦，其巡航速度18節，最大速度28節。不過，在中共首艘航母遼寧艦開始服役後，使用柴油發動機的054A的速度就明顯趕不上航母編隊內其他驅逐艦─例如052D與後來的055，在執行遠海任務時跟不上航母戰鬥群的速度。

054型導彈護衛艦最初是為驗證海紅旗16防空導彈系統而開發，採用中國自產大功率柴油發動機，總共建造了31艘。（圖／Wikipedia)

此外，054A的柴油發動機低頻噪音太大，會干擾聲納運作，不利於航母戰鬥群的反潛工作，因此中共決定從動力系統下手改造054A。最早傳出升級型號為054B，在設計過程中又不斷添加新的設備與新功能，排水量也因而增加了2000噸，於是出現了057型號。有些軍事評論家因此認為，057其實就是054B護衛艦的升級版。

057艦使用的並非核動力，而是新型的燃氣輪機與柴油發動機並聯的全電力推進系統。圖為中國自製的「太行110」重型燃氣輪機（圖／新華社）

在057成形的過程中被列入裝備清單的，除了最早的動力系統升級，還包括這幾年最熱門的新式武器概念，例如電磁軌道砲、高能雷射武器，以及從美國朱瓦特戰艦而來的雷達隱身功能與全電推進動力系統等等。就已知的訊息顯示，057並無先前港媒傳出的核動力系統，而是採用燃氣渦輪機與柴油發動機並聯的全電力推進系統，其隱身功能並不從外型著手，而是採取一種稱為電磁等離子的雷達隱形技術。其排水量約8000噸，較之054A的4500噸大幅增加，甚至比052D驅逐艦平均7500噸更大些，但是較055型仍有相當差距。艦上垂直發射器數量亦介於052D的64與055的112具之間，大陸軍事評論員推測可能在80具左右，可能與美軍朱瓦特戰艦的垂發數量相同。

新研發057型也被中共軍事專家視為055型驅逐艦的升級版。圖為055首艦南昌號。（圖／新華社）

據外媒指出，從衛星觀測照片來看，057疑似已經完成了主體建造。最新的消息稱，055艦首批次8艘完成後，第2批次造艦的速度慢了下來，是因為驅逐艦有新的改進型號，另一種說法是中共海軍要打造全新風貌的全能艦艇。若與057艦的進展比對，兩種說法都若合符節，最後很可能是殊途而同歸。

美國研發多年仍未成功的電磁砲，眼見著即將裝設在057驅逐艦上進行試驗。（圖／騰訊軍事）

陸媒指出，這艘新式超級戰艦的全電推進系統是由中國工程院院士馬偉明帶領的團隊研發而成，這套稱為「中壓直流輸電」技術具備超越美國朱瓦特級驅逐艦的潛力。另外值得一提的是，中壓直流輸電技術也用於目前尚在艤裝的003福建艦所使用的電磁彈射系統，也是新式武器電磁砲極為重要的電力供應技術。一旦應用成功，將成為中國未來船舶動力系統的飛躍性進展，可視之為中共海軍發展史上的一大革命。

由馬偉明團隊研發的中壓直流綜合電力系統。（圖／船艦知識）

中國艦船動力與電氣工程專家馬偉明今年6月將其最新的「中壓直流輸電」研究成果發表在《中國電工技術學報》上時，就提議要打造集成電磁軌道砲、雷射武器以及大功率微波武器於一身的超級戰艦，他並且表示此舉將徹底顛覆現代海戰的面貌。

許多軍事專家認為美軍朱瓦特驅逐艦設計建造時充滿好大喜功心態，想要一次就把諸多先進功能全部擠進一個作戰平台上，最後以失敗告終。（圖／DVIDS）

不過，如同過去包括大陸與外國在內的許多軍事專家所稱，美軍朱瓦特驅逐艦設計建造時充滿好大喜功心態，曾經想要一次性地把諸多先進功能全部擠進一個作戰平台上，導致造艦期間爭議不斷，在艦艇服役後都還在討論到底應該裝備何種武器，最後只建造3艘便決定放棄。現在正在規劃與建造的057是否會犯下與朱瓦特驅逐艦相同的錯誤？曾經在朱瓦特驅逐艦上整合失敗的電磁砲、高能雷射等各種先進武器能否在中國的057艦上整合成功，國防軍事界正在拭目以待，如果真的像中國專家所稱完成了革命性的進展，那還真是中國海軍走向藍海與美軍抗衡的先聲。