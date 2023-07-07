大陸上海市日前在17天之內，發生8起「網路預約出租汽車（以下簡稱網約車）碰瓷公車」事件，起因為一名任姓網約車駕駛，故意趁公車轉換車道之際，從後方靠近擦撞，從而衍生交通事故，後以私下和解的方式，得手人民幣近2萬元（約新台幣8萬6000元）。最終，任男慘遭送辦，6日被靜安區人民檢察院批准逮捕。

綜合陸媒報導，夏姓司機4月28日報案，聲稱自己駕駛的公車，在轉換車道之際，被後方加速駛來的網約車擦撞，起初看似事故責任明確，導致他為了避免不必要的麻煩，便與網約車駕駛私下賠錢和解，不料之後卻於工作的聯絡群組發現，多名同事都有類似的經歷，而且擦撞的汽車均為同一輛，就連駕駛也是同一人。

對此，當地警方隨即組成專案小組，5月4日於上海市奉賢區，新四平公路的高速收費站將任姓男子活逮。原來任男4月11至4月27日先後8次「碰瓷」公車進行詐騙，涉案金額達人民幣近2萬元（約新台幣8萬6000元），如今慘遭送辦，後被靜安區人民檢察院批准逮捕。

消息一出掀起熱議，網友紛紛表示「踫瓷的人心眼是真壞」、「公交司機現在這麼好欺負了」、「何必呢」、「那問題來了，公交車有沒有違章，這個視頻我看不出來，但是城市公交橫行霸道，進出站強行變道之類，不知道我是不是個例，反正我經常碰到」、「公交車司機一般小問題會私了，好像是因為公交車保險很貴，小問題報保險不划算」。

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