一個設定錯誤，竟讓原本只需55美元（約新台幣1705元）的單趟車資，暴增到近3萬美元（約新台幣93萬）。一名與伴侶到哥斯大黎加度假的美國女遊客，抱怨Uber用美元而不是哥斯大黎加科朗（CRC）計價，害車資爆表，讓她在結婚5周年的重要日子，面臨帳戶餘額為負的窘境。

據《紐約時報》報導，女子透過TikTok帳號「@dominique.xo.xo」埋怨Uber與銀行害她的假期泡湯，並展示被扣款29,994.33美元的App截圖，表示系統不知為何沒轉到哥斯大黎加科朗，而是設定成美元，加上支付的銀行帳戶就是主帳戶，害人已經在瓜地馬拉的他們，無法提領任何金錢，被迫延長「假期」。

女子強調，自己出國旅遊很常搭Uber，但從未發生類似事件，且Uber和銀行事後還不斷踢皮球，讓她直呼無法接受，「Uber說是銀行的錯，要我自己去確認沒有使用正確幣值的原因」、「銀行說是我在卡片設定旅遊通知，導致刷卡跳過所有安全措施」。

幸好，在Uber透過推特回覆，要求她等待專員主動連繫，卻整整4天沒任何人打來後，突然收到刷退通知並拿回所有的錢。Uber之後回應，銀行已經處理這件幣值轉換錯誤，女子也更新社群證實收到銀行的道歉郵件。

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