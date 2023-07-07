美國明尼蘇達州一名育有3名孩子的33歲女子斯塔倫（Manijeh Starren），今年5月1日被家人通報失蹤。隨後就有民眾報案，聲稱在斯塔倫40歲男友喬根森（Joseph Jorgenson）的住家門口聞到一股怪味。最終，警方在此起失蹤案過了2個月之後，在一個倉庫隔間找到斯塔倫被分屍的殘骸，當場將喬根森依照涉嫌謀殺罪逮捕，目前懷疑他還和另一名女子的失蹤案有所牽連。

綜合《紐約郵報》、《太陽報》報導，身為3名孩子母親的斯塔倫，2年前和喬根森交往，但斯塔倫的父親今年4月21日就未收到女兒的消息，並於5月1日對警方通報失蹤。之後就有民眾報案，聲稱在喬根森的住家門口聞到一股怪味。

對此，警方5月25日去喬根森的住家搜索，發現客廳的地板和沙發，包括廚房在內遍地都是血跡，還有人為擦拭的痕跡，被證實源自早已被殺害的斯塔倫。附近鄰居表示，5月中旬以來總會聞到喬根森家中傳出的腐屍的味道，還曾看見對方揹著一個黑色的行李袋走出公寓，疑似是要棄屍，

警方另從監視器畫面得知，斯塔倫在與父親失聯當天下午6時許，被拍到疑似想要逃離喬根森的家，但很快就遭對方抓回屋內，推測應是最後的身影，至於被肢解的殘骸，則在失蹤2個月之後，於一個倉庫隔間被發現。最終，喬根森被依涉嫌謀殺罪逮捕，目前警方懷疑他還和另一名女子薩亞馮（Fanta Xayavong）的失蹤案有關，全案仍在進一步釐清當中。

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