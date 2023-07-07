北市某幼兒園陷入#me too風暴，一名女童指稱「老師摸屁屁」，家長氣炸提告《性騷擾》，幼兒園也對家長提告《誹謗》，至於近來全台矚目的新北板橋幼兒園餵藥案，新北地檢日前公布幼童毛髮均未檢出「巴比妥類」及「苯二氮平類」藥物，證實是烏龍一場，後續衍還生出疑涉散布假訊息，對此，北檢也將介入調查。

一名2歲半女童回家告訴爸媽在幼兒園「老師摸屁股」，家長立即向幼兒園反應，不過雙方疑似溝通有落差，後續幼兒園園方到派出所提告家長《誹謗》，家長則到婦幼隊提告《性騷擾》，又向相關單位檢舉該幼兒園違法。由於照顧幼兒的老師全為女性，是誰伸鹹豬手性騷抑或烏龍事件，還需要警方深入追查。

對此，一名專辦婦幼案件的資深員警表示，就本案來看，如在查扣之影像中發現除了正常照護外，老師有做出不必要動作，譬如愛撫、指侵等，就能證明性侵或性騷。另外，近期me too風暴都是「雷聲大、雨點小」，即使每日一爆大咖，但目前還未接獲相關報案，他提醒《性觸摸罪》屬告訴乃論，若未經合法告訴，偵查機關難以發動偵辦，被害人應勇於求助，站出來幫自己討公道。

律師王志超建議，如認為自己受到侵害，最好立即到附近警所報案，以保障自身權益。（圖／本刊資料照）

律師王志超建議，如果認為自己受到侵害，最好立即到附近警所報案，以保障自身權益。他也回憶自己擔任檢察官時，曾受理不到1歲的幼兒性騷案，媽媽發現小孩私處紅腫，後來在家中裝設監視器，驚見竟是阿公撫摸其私處，小孩爸媽得知實情相當崩潰，阿公最後遭到法辦。

此外，日前板橋區某幼兒園爆出餵藥疑雲震驚全國，新北地檢署6月29日公布36幼童檢驗結果，證實是烏龍一場。案件一開始為幼兒園人員疑似餵食幼童不明藥物，涉嫌傷害、妨害幼童發育，驗尿結果被驗出含有巴比妥藥物，36位家長陸續提出告訴，引發全台幼兒園人人自危，檢方從5月23日起檢驗38名幼童毛髮，均未檢出「巴比妥類」及「苯二氮平類」藥物。而案件演變至今，餵藥案除了是烏龍案還疑涉散布謠言，北檢也將介入偵辦。

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