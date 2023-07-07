台北市士林區6日飆至38.3度，今乾暖空氣籠罩，全台續熱，各地高溫36至38度，「入夏以來最熱的一段期間」。下周日（9日）起風向漸轉，改吹東南風後，局部地區水氣漸增，可望稍降溫。

全台晴朗無雲，今、明兩天盛行西南風，從大陸華南地區輸出的乾暖穩定空氣，持續主宰台灣上空；大台北、花東縱谷一帶因「背風沉降效應」，最高溫將推升至38度以上。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今水氣偏少，中午過後雖有短暫陣雨機率，但僅小範圍又侷限在山區。各地氣溫：北部24至38度、中部24至36度、南部24至37度、東部22至38度。

最新模式模擬，下周日起至下周三（12日），台灣附近由西南風轉南風再轉東南風，水氣逐日增加，高溫也會微幅下降。吳德榮提醒，水氣多了，山區午後雷陣雨的範圍跟著擴大，下周二、三平地也有雷雨機率。

下周四（13日）有熱低壓滋擾，主要影響菲律賓呂宋島東側，台灣附近機率偏低（不到20%），發展成颱風機率目前為0%。