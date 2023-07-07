澎湖「后宮私廚」海鮮店上月初因一桌4萬1000元料理，遭顧客投訴與菜單不符、坑殺遊客，不到一個月又因擅自使用與藝人高捷合照宣傳餐廳引發爭議，未料7日凌晨傳出遭人砸店，引起討論。就有網友翻出海鮮店老闆曾經嗆一句話，笑稱「真的自找的」。

「后宮私廚」因天價海鮮惹議，出生澎湖的人氣實況主丁特氣得破口大罵踐踏澎湖觀光業，「賣垃圾給觀光客吃」、「連狗都不吃」，還抓包老闆疑似雇用同組人馬在旗下兩家店洗評價，遭到提告。網友挖出新聞，當時葉姓老闆還嗆丁特「躲在背後，一點都不正派，直播消費別人，你實際來這邊消費啊」，丁特則反擊，2023年最大目標，就是要讓這家海鮮店成為法院認證的廢物與黑店。

未料凌晨真的傳出店家被砸消息，網友看到紛紛開酸：「不是很嗆？真的被砸店了吼」、「笑死，還放話要人家去找你」、「怎麼被砸店了呢？要幫你嗎」、「41000剛好拿來修理店面」，甚至有澎湖當地人留言：「雖然不認同以暴制暴，但這消息堪稱本月最療癒」。

根據澎湖當地粉專「老高漫談臉書專頁」指出，葉姓老闆疑似昨天與海鮮供貨商陳姓老闆起口角，還打電話大罵對方妻子，讓陳姓老闆勃然大怒，帶著球棒到后宮私廚砸店，但全案仍由警方偵辦中。