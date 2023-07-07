「民航客機到底多髒」是都市傳說話題之一。美國有線電視新聞網（CNN）周四（6日）披露一則法國航空（Air France）乘客遭遇，噁心程度恐超出絕大多數人想像。這名乘客登機後聞到惡臭，繼而發現座位地面濕了一片，追問才知是前一天機上乘客拉肚子出血留下的污物未徹底清消，法航處置明顯有缺失。醫師提醒，搭機全程均應注意手部清潔，降低接觸病菌機率。

在貝魯特擔任新聞記者的男子巴塔（Habib Battah），6月30日與妻子帶2隻貓搭法航從巴黎飛多倫多，貓裝在專用籠裡置於座位前方地板。這架波音777客機起飛不久，巴塔聞到一股惡臭從腳下飄來，他蹲下去查看愛貓是否緊張到排泄，結果一切安好，但地毯有一片濕答答的污漬，約50公分見方。

巴塔攔下一名空服員反映座位地板有類似糞便臭味，空服員給了濕紙巾。「我一擦竟沾上血紅色，怎麼擦都擦不乾淨」。不久有個空服員對他說「你最好去洗手，我拿手套給你」。

Here I am trying to get the blood off my luggage that it absorbed from the airplane carpet. The @airfrance staff crowded around, shocked because they claimed a cleaning crew had removed the seats after the sick passenger incident, but apparently not cleaned the floor. (4 pic.twitter.com/X59rYkvaAW — Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023

▉ 機長問到答案：人血

空服員通報狀況，機長問巴黎總部「30A與30B座位地板上紅色污漬到底是什麼」，答案竟是「人血」。這架飛機前一天執飛巴黎往波士頓的航班有個男乘客「出血」，該航班機長已要求從波士頓返航巴黎前務必清乾淨。

巴塔說，有個空服員隨口一提「聽說那班某乘客有出血症狀」，他才明白剛剛賣力擦拭的是什麼東西。他用光整包濕紙巾瘋狂清理已「濕透」的貓籠揹帶，滿腔怒火，除了一名男空服員致歉，其餘毫無反應，「我對他們說，這對空服員也有威脅，沒有相關作業規定嗎？竟沒半個人吭聲。」

飛機客滿無法換座，空服員給了「2小瓶礦泉水」賠禮，往地毯撒粉末吸污液，用毯子蓋住地板。夫妻倆被迫聞了7小時惡臭，「那氣味超像糞便，我剛上飛機還脫鞋，襪子沾了血」。他與老婆一路在「驚嚇狀態」飛抵多倫多，3天後接獲法航來電：污漬確有糞便，亦即血液與排泄物混在一起。

I noticed a big stain across the whole carpet of the seats. It was wet to touch. At first the @airfrance attendant shrugged and gave me some wipes. In my broken French told her it smelled like merde (shit). Then the wipes came up blood red. I used over a dozen of them... (2 pic.twitter.com/tEg5hXX95f — Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023

▉ 戰地跑新聞20年 自嘲「見識還不夠」

巴塔說，在貝魯特跑了20年新聞，活在戰爭、空襲之中，看過暗殺、汽車炸彈場面，險些死在港口爆炸案，「我自認見多識廣，豈料在法航班機發現的血液比在貝魯特看到的還多」。

更令巴塔生氣的是，法航就這麼讓他下機，放任他帶著血漬、生物危害物（biohazard）回住處，沒攔住他示警「出血乘客疾患未明」。他怒批：「這是失職，2個航班結束仍未清理，直到我們登機，這代表別的乘客也接觸到，航空公司讓乘客涉險。」不管巴塔怎麼問，法航就是無法說明生物危害的處理程序。

▉ 法航提不出機上「生物危害」SOP

CNN向法航求證。法航說明，6月29日巴黎飛波士頓航班一名乘客不適，降落後送醫，「這種狀況處理程序是必須徹底清潔髒污區域，那排座位在回程航班不供劃位」；後來巴黎飛多倫多航班一名乘客通報地板有血漬殘留、弄髒行李，空服員立刻協助清理「並供合適用具，如無菌手套與消毒濕巾」。法航已展開內部調查，對於旅客遭遇此一狀況帶來的不便感到理解與遺憾，但「接觸到地毯血漬殘留物的風險就算不存在，也很低」。

是否具備「機上生物危害廢棄物深度清消」程序？法航僅稱「會用特定流程處理」。法航也未確切說明初步清理是在波士頓或巴黎執行，顯然兩個航點都沒清地板。

很多人一上飛機喜歡脫鞋子讓雙腳放鬆，往往忽略地毯的清消程度。（示意圖／Shutterstock）

▉ 旅遊專科醫：很不衛生

在倫敦執業的旅遊醫學專科醫師達伍（Richard Dawood）不同意「低風險」之說，「這種情況很不衛生，我們不知出血乘客生什麼病、有無傳染性」，這對醫院環境而言就是污染、生物危害。B肝、C肝、愛滋病等許多疾病經由血液傳染，雖說大多要接觸破損皮膚或傷口才可能感染，但重點是巴塔遇到的狀況「不該發生」。

達伍直指，這架飛機完成適當清消前不該執飛，「航空公司把座位拉掉不賣，代表他們明白這有問題，就該在地面妥善處置，航空公司應該很懂這些，顯有錯誤」。達伍提醒旅客在機上務必全程注意手部清潔，建議回座後一坐下立刻清潔雙手。

巴塔說，法航拖了3天才聯繫，補償方案是500美元現金券、送貓咪去洗澡，他拒絕了：「這是嚴重的生物危害問題，應徹底調查。」他說，是人就會流血，飛機降落了就該清潔，「沒清潔是極嚴重的錯誤」。