北部某學校日前傳出有學生涉不當行為，不僅有男同學疑似遭霸凌，被迫在講台上做出不雅舉動，甚至有男、女同學用教室投影機集體觀看色情片。家長氣炸向學校反映，也通報家長會、教育局。

民眾黨基隆市黨部主委林毓峯證實，接獲家長提供相關資料，家長多次向校方反映，都沒有處置，直接找主管機關陳情，也是不了了之。

林毓峯認為，校方應加強衛教及性教育觀念宣導，若涉及公然猥褻，恐衍生後續問題，老師、家長及主管機關都有責任加以導正，而不是掩蓋事實。

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