8年前喧騰一時的八仙樂團塵爆事件，造成15死、471人輕重傷，主辦單位「玩色創意」負責人呂忠吉被依業務過失致死罪判刑5年定讞，呂忠吉2019年1月到宜蘭監獄服刑，呂忠吉服刑期間，曾經7度申請假釋均遭駁回，呂忠吉還一度提行政訴訟尋求救濟，但呂忠吉終於等到服刑期滿，7日上午出獄。

2015年6月27日，呂忠吉以玩色創意公司名義，租用新北市八里區八仙樂園戲水池舉辦「彩色派對」，呂男並擔任活動總指揮、總負責人，負責派對企劃及行銷、活動流程、現場場控等事宜，卻因現場噴灑大量色粉，被舞台高溫燈具引燃發生粉塵燃燒意外，參與者身陷火海，體無完膚，造成15人死亡、358人重傷、113人輕傷。

士林地檢署依業務過失致死罪起訴呂忠吉，出租場地的八仙樂園董事長陳柏廷與擔任樂園總經理的胞姊陳慧穎11人則獲不起訴，家屬聲請再議，台灣高檢署曾2度發回士檢續查，士檢3度不起訴11人，高檢署2019年11月駁回再議，陳柏廷11人獲不起訴確定。

士林地院一審判處呂忠吉4年10月徒刑，台灣高等法院依業務過失致死罪判處呂忠吉「滿貫」刑度5年徒刑，併科9萬元罰金。最高法院2018年12月12日駁回呂忠吉上訴，呂忠吉被判刑5年定讞。

士檢以呂忠吉住居所在新北市，囑託新北地檢署代為執行，呂忠吉2019年1月2日報到入獄，在宜蘭監獄服刑。

呂忠吉2021年10月以他服刑過半為由，向獄方申請假釋，但矯正署假釋審查委員會認為他舉辦活動造成400多人死傷，事後沒有完全彌補損害，有繼續教化必要為由，駁回他假釋，呂忠吉不服，提起行政訴訟，遭宜蘭地院判決敗訴，他向台北高等行政法院提起上訴。北高行發回更審，但宜院二度審理後，仍判呂敗訴。

呂忠吉日前在獄中發出公開信要求新北市長侯友宜公開對八仙塵爆案家屬及受害者道歉，否則他會在侯友宜的總統競選路上「如影隨形」，不討到公道絕不罷休，對此，新北市政府回應，該負責的人需誠懇面對，才能減少對受害者及家屬傷害。

呂忠吉服刑迄今，依其累進處遇縮刑，在7月7日刑滿出獄。但他出獄後恐將面臨龐大的民事賠償責任。