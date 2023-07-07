高盛5日在報告中表示：「銅具備高導電性與延展性，因此是電動車轉換與傳輸電力的最理想材料。」

高盛指出，去年電動車產量約占全球銅需求增長的三分之二，未來10年電動車可能佔新增銅消費量的27％。

基於大陸需求復甦緩慢與全球經濟成長擔憂升高，倫敦金屬交易所（LME）銅價今年第二季下跌7.5％。

高盛表示，他們旗下分析師對於電動車前景抱持樂觀態度，預估「在價格變低與下半年需求升高之下，中國大陸電動車銷售將十分強勁」。

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