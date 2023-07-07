報告顯示，5月職缺數降至980萬，低於4月的1,030萬，也不如市場預期的990萬。至於5月職缺率則降至5.9％。

職位空缺減少最多的產業包括：醫療保健與社會援助、金融與保險以及其他服務。Jolts報告是聯準會用來觀察勞動市場變化的重要依據。

聯信銀行 （Comerica Bank）首席經濟學家亞當斯（Bill Adams）表示：「若今年下半年就業成長與通膨持續超越預期，那美國聯準會（Fed）在2024年上半年前可能不會僅升息一次，而可能是兩次、每次調升利率一碼。」