與海鮮店老闆爆發網路糾紛的實況主丁特，看到消息第一時間就留言開酸。(圖／取自臉書)

澎湖無菜單海鮮餐廳「后宮私廚」上月初遭投訴一桌料理要價4萬1，坑殺遊客，連日來又與實況主丁特、藝人高捷發生衝突，遭到餐廳葉姓老闆提告的丁特，看到砸店消息時，立刻留言「兩斤半砲管 VS 球棒 勝負已分」，讓網友笑翻。

事件起因為「后宮私廚」6月初遭客人投訴，一桌無菜單料理要價4萬1，且菜單與事前商量的完全不同，老闆更是煮熟就直接端上桌，甚至一隻450元的砲管賣天價5400元，一度驚動縣府介入調查。丁特認為家鄉澎湖的觀光事業遭店家踐踏，開直播大罵，遭到老闆提告。

馬公分局光明派出所留言指出，第一時間就派員到現場處理，並帶回一名陳姓犯嫌。(圖／取自臉書)

事件尚未平息，葉姓老闆又被發現，擅自使用與高捷的合照宣傳自家料理，高捷本人親自留言要求刪除也被無視，直到經紀人下通牒要走法律途徑，老闆才悄悄撤照，但疑似心有不甘，先嗆高捷只是個演員，小題大作，接著全文複製高捷聲明，並將文中的「高捷」全替換成自己名字，挑釁意味十足，引起眾怒。

丁特看到砸店消息後，第一時間用本帳薛弘偉在老高漫談臉書專頁留言「兩斤半砲管 VS 球棒 勝負已分」，吸引500名網友點讚：「你速度也太快」、「夠嘴XD」、「看來砲管退冰，軟掉了」、「今晚最大贏家是丁特」、「Toyz剛打完拳賽馬上有新戲可以看」。

馬公分局光明派出所也在該消息底下留言，表示事件發生在6日晚間11點，分局獲報後立即前往處理，逮捕一名陳姓嫌犯，目前依法偵辦，強調暴力行為零容忍，民眾切勿以身試法，否則從嚴究辦。