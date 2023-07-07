中央氣象局預報指出，今天（7日）太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來暖空氣，各地區持續晴朗炎熱，高溫普遍可達35、36度以上，受地形影響，桃園以北及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率，大台北及花東也有可能出現局部38度的極端高溫，東南部仍有機會出現焚風。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（6日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（7、8日）兩天台灣雖在太平洋高壓邊緣，但盛行西南風，從華南帶出乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強；大台北、花東縱谷因「背風沉降」加成，局部地區最高溫將推升至38度以上，為入夏以來，最熱的時間，應特別注意防曬、防中暑。因水氣少，午後雖有短暫陣雨的機率，但僅小範圍侷限在山區。今日各地區平地氣溫：北部24至38度，中部24至36度，南部24至37度，東部22至38度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週日至週三（9至12日）西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫逐日微幅下降，各地仍炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大，下週二、三部分平地才有午後雷陣雨的機率。

吳德榮提及，最新歐洲模式系集模擬顯示，下週四（13日）「熱帶低壓」的侵襲機率，呂宋島東側約50％，台灣附近則機率偏低；而下週四其發展成「輕颱」機率仍為0％。故下週四其外圍雲系，有為東半部、南部帶來局部短暫陣雨的機率，其他地區午後有局部雷陣雨，但模式仍在調整，其影響程度待觀察。