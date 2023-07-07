一名男網友看到女友洗完澡後拿吹風機「吹妹妹」，當場超震驚，女友尷尬回應「女生都這樣啊」，話題在網路引發許多討論，不少女網友都表示會這樣做，「冷風就行，主要就是要吹乾，這樣才不容易感染」；不過美國婦產科權威醫師岡特（Dr.Jen Gunter）在她的著作《陰道聖經》（The Vagina Bible）提醒，不要用吹風機吹私密處，外陰皮膚的水分是一種保護機制，不宜過度烘乾。

一名男網友在《Dcard》論壇發文表示，最近暑假第一次到女友租屋處，他要洗澡時發現沒拿到東西，於是開門出去拿，竟看到女友「把褲褲翻起來，然後用吹風機吹妹妹」，當下超震驚，女友尷尬表示「女生都這樣啊」，認為他大驚小怪，他則好奇問「女生洗澡完真的都會這樣嗎？」

這篇發文引來許多女網友留言「就真的啊」、「真的，濕濕的直接穿內褲很不舒服，有人會用毛巾擦乾，但用吹風機最省事」、「我也會這樣，但會稍微避開男友就是了」、「我會，我男友也會，而且這樣比較不容易感染。」

不過《BBC》曾報導，在北美行醫多年的婦產科醫生岡特2019年出版《陰道聖經》，書中有許多對於女性私密處保養的實用建議，其中針對不少人洗澡後會以吹風機吹乾陰部，她不建議這樣做，因為外陰皮膚的水分是一種保護機制，過度吹乾可能會破壞酸性保護膜。