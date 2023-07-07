前台北市長、民眾黨2024總統參選人柯文哲預計在7月29日舉辦開第一場售票演唱會「KP SHOW」，引發熱議。一分最新的網路投票顯示，網友們最希望看到前高雄市長韓國瑜擔任該演唱會的嘉賓，民進黨立委高嘉瑜僅獲得16%支持度。

Youtube頻道《Bit King比特王出任務》昨（6）日發起網路投票，截至今天早上7點30分，總計有5.5萬人參與，針對「柯文哲7/29辦首場演唱會，你希望來賓是誰？」提問，有34%的民眾表態是「韓國瑜」、台北市議員「王世堅」也獲得32%的支持度、鴻海創辦人郭台銘則有18%的網友支持、最後民進黨立委高嘉瑜僅僅只占16%。

最多網友期待民眾黨主席柯文哲（右）能跟前高雄市長韓國瑜（左）在演場會上合體。（圖取自柯文哲、韓國瑜臉書）

對於此投票，網友紛紛留言表示，「特別神秘來賓獻唱第一首月亮代表我的心，第二首夜襲」、「跟韓國瑜是夢幻般的組合」、「知道不可能是韓先生。只是期盼兩位能力相當的清流可以互助」、「禿子跟著月亮走！當然是韓國瑜呀！」、「希望看到整場金句連發，沒有冷場」、「世堅如果可以拉小提琴伴奏，絕對會是本世紀最經典場面之一」。

此外，也有民眾提出其他嘉賓人選，「我希望柯文哲能找楊寶楨合唱，楊寶楨的歌聲真的讚，是政壇歌聲最好的」、「新竹市長高虹安好像也不差啊」、「應該是歌手黃明志了」、「怎麼沒有人生短短幾個秋？」、「人生導師駐日代表謝長廷」。