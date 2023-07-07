一名70多歲的妻子提告主張，老公頻繁要求她須配合行房，還曾說「男人就是要直射才有快感，會有慾望啊，就是想要」，她訴請離婚，二審駁回老公的上訴，認定他一味要求她配合行房，不顧她之身心感受，且造成婚姻裂痕，判准離婚，全案可上訴。

妻子提告主張，她在1971年與老公結婚，2004年離婚，再於2011年5月30日結婚，但他常年遊手好閒，她則持續忍讓度日；2021年新冠肺炎疫情爆發，他減少出門玩樂，卻頻繁要求她須配合行房，其後甚開始懷疑她行為不檢點，經常於半夜叫她起床質問。

她無法隱忍，2021年11月間先搬出去住，去年1月間返家後，他仍無端質疑她與他人外遇，致她不堪再與他共同生活，現已搬至她胞妹之高雄住處，此後兩造即別居迄今。因雙方婚姻關係已生重大破綻，無法繼續維持，她應得請求離婚。

一審判准離婚，老公不服提上訴，台灣高等法院二審認為，根據對話音檔及譯文，他提及性生活時說，「別人夫妻需要時讓一下或暗示一下就知道，但老婆不是，雖然沒有年輕時那樣，但有時他也是需要。」「男人就是要直射才有快感，會有慾望啊，就是想要」

高院認為，老公無法同理體察老婆之意願，一味要求她配合行房，不顧她之身心感受，造成夫妻情感日漸消磨，造成兩造長期分居狀況迄今毫無轉圜契機，婚姻因之產生裂痕直至難以回復等情狀，判准離婚。可上訴。