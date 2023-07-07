美國在台協會主席羅森柏格今天表示，美方敬佩台灣民主，不會在大選選邊站，也反對境外勢力干預。她駁斥與參選人的會面是「面試」，指美國政策不會因誰當選而改變。

羅森柏格（Laura Rosenberger）今天在美國在台協會（AIT）華盛頓總部與媒體進行圓桌談話，分享上任以來的心得與感想。

羅森柏格表示，上任才短短3個月，她已經造訪台灣2次。第2次是6月初，當時她花不少時間與台灣總統參選人及他們的幕僚相處，她很看重能更好了解各個參選人政策、優先事項並與他們建立關係的機會。

羅森柏格說，美國對台灣民主有深深的敬意，台灣是區域與全球民主燈塔，美方支持台灣舉行自由公正的選舉，既不會選邊站，也反對境外勢力干預。

面對外界多把美方官員與參選人的會面解讀為「面試」，羅森柏格澄清，這絕非她與參選人會面目的，也絕不是面試；會面主要是建立彼此了解，這對要像美台如此緊密合作的夥伴來說相當重要。

她強調：「不論台灣人民明年選出誰擔任下一位領袖，這個人就是美方打算持續緊密合作搭檔的對象。美國政策不會因為哪位參選人執政而改變。」

羅森柏格在談話中避免對任何參選人發表看法。被問到副總統、民進黨總統參選人賴清德近日在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）投書發表維護兩岸和平4大支柱，她僅說有注意到，也避談賴清德8月可能過境美國的傳言。

至於美國如何在台灣大選保持中立，羅森柏格指出，美方在與參選人的互動上採取非常謹慎與考慮周全的作法，例如安排相同談話時間長度、發表相似意見，並確保每次互動的公平性，未來也會以此作為基礎。

談到由白宮國安會中國與台灣事務資深主任轉任AIT主席的心情，羅森柏格表示，能專注處理美國重要夥伴之一的事務，她感到很榮幸；能花許多時間與台灣對口、朋友相處，品嚐台灣各式美食，真正認識台灣文化與人民，也是相當美好的經驗。

她說，美台夥伴關係目前處於非常重要時期，美國應全力打造、辨識並抓住機會。（編輯：張芷瑄）1120707