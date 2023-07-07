藝人陳志強去年與女友曾志希登記結婚，常在社群網站曬恩愛與粉絲分享日常的他，昨(6日)突然自爆一個半月前騎機車酒駕被抓，對於做出不良示範，他也公開致歉：「貪圖一時的方便，得到了教訓」。

陳志強表示事情發生在5月20日，由於收工後還沒吃晚餐，便騎機車找尋可以覓食的店家，後來在距離住家一分鐘的路程，發現了一家居酒屋便進去用餐，當時的他心存僥倖覺得走路都能回到家，便在老闆熱情交代下享用了啤酒，沒想到用餐後仍騎摩托車返家，才起步不到五秒鐘，就被員警攔下進行酒測，結果不出預料「酒測值超標」。

對於身為公眾人物，做出最不好的示範，他公開為自己的行為道歉，指出平時堅持酒後不開車，如今自以為離家近，又是騎摩托車，便疏忽道路安全規定，如今貪圖一時方便卻得到教訓，因此決定坦承犯的錯誤，藉此時時刻刻警惕自己，也要提醒所有人不要有僥倖心態，因為「酒駕零容忍」。

陳志強老婆曾智希在PO文底下留言道歉。（圖／陳志強 JOHN 臉書）

對此，老婆曾智希在PO文底下留言道歉：「沒有盡好做老婆的責任提醒他，也是我的不對…離家再近，也不該騎車！未來我們會好好的督促彼此！做了不好的示範真的很抱歉」，網友也紛紛關切：「只能說還好沒有出現受害者，不然今天就不是做紀錄了」、「很多人都會忽略只喝一點不會怎麼樣，有時候遺憾就在那瞬間發生了」、「勇於坦承自己的過錯，可以提醒自己不會再犯」、「雖然做錯事情但願意面對承擔責任，這是公眾人物應該要做的好示範」。

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