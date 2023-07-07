柯內特（右）滑倒受傷，芮芭奇娜（左）前往關心。（路透）

被寄予希望的溫網女單衛冕冠軍芮芭奇娜（Elena Rybakina），次輪碰上難纏的法國老將柯內特（Alize Cornet），沒有成為這位「種子殺手」刀下的最新受害者，芮芭奇娜最終以6比2、7比6（2）力退柯內特，順利闖進女單第3輪。

去年溫網女單決賽，芮芭奇娜激戰3盤逆轉突尼西亞好手嘉柏（Ons Jabeur），生涯首次獲得大滿貫女單冠軍，也是首位哈薩克人奪得四大賽單打桂冠，但外界聚焦在芮芭奇娜贏得大滿貫後相當淡定的表情，只可惜上屆溫網沒有積分，無緣提升世界排名。

柯內特過去最高單打最高排名為11，四大滿貫最佳成績至少都有第4輪，曾在2014年溫網擊敗仍處於巔峰的小威廉絲（Serena Williams），去年則同樣在溫網將現任球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）斬於馬下，實力不容小覷。首局芮芭奇娜率先破發，取得3比0領先，5比2時則再度破發拿下首盤。

次盤雙方展開互保大戰，第11局柯內特不慎摔倒出現傷勢，請求醫療暫停，雙方激戰到6比6進入搶七環節，芮芭奇娜3比2後連下四城，收下比賽勝利，繼續朝著衛冕之路邁進，芮芭奇娜下一戰對手將會是地主選手包特（Katie Boulter）。