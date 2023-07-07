一名70歲女子在一次檢查發現肝臟有顆2公分的肝癌腫瘤，因無B、C肝炎病毒、未喝酒、無肝硬化等，罹患肝癌的可能性極低，醫師細問其飲食狀況後得知，女子常食用保存不當的食物，而吃進變質的米飯、玉米等，而吃下一級致癌物「黃麴毒素」，導致肝癌的發生。醫師表示，食物易藏黃麴毒素的地方包括「發霉的花生、玉米」、「變質的米飯」、「沒洗乾淨的筷子」等。

肝膽腸胃科醫師王威迪在《健康好生活》提到，上述女子因有糖尿病，長期在內分泌科治療，每3個月抽血檢驗相關數值，某次發現女子肝指數偏高，便轉診至腸胃科做超音波，結果發現竟有2公分的肝腫瘤。

王威迪表示，該女子會罹患肝癌頗讓人驚訝，因為台灣9成以上肝癌患者是因有B、C型肝炎病毒、酒精或肝硬化所導致，但女子均無這些致癌的因子、得到肝癌的機率低於10%。

為了解女子罹患肝癌的原因，王威迪詢問女子的飲食狀況後得知，女子個性節儉，捨不得丟棄吃不完的食物、而是放入冰箱，導致米飯等食物變質；此外，女子喜歡吃玉米、花生，但保存不當，進而產生一級致癌物「黃麴毒素」，也會增加罹患肝癌的機率。

他強調，黃麴毒素的毒性極強，嚴重危害肝臟健康，進而引發肝癌，食物易潛藏黃麴毒素的地方包括發霉的花生玉米、變質的米飯、發苦的堅果、沒洗乾淨的筷子或劣質芝麻醬，都可能藏有黃麴毒素。

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