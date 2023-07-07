行政院昨通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，明年開始非自用住宅的稅率調整為2%到4.8%，讓不少租屋族擔憂，囤房的成本提高，房東們恐將這筆錢轉嫁到租金上面，屆時台灣恐成「租屋地獄」。

一名網友在PTT上分享，政府祭出「打房政策」，非自用住宅的稅率將調整成2％到4.8％，預計在明年上路，讓原PO忍不住擔憂，這個方案開始實施以後，感覺很多囤屋的房東會將這筆錢轉嫁到租客的身上，默默提升每個月的房租。

貼文引起網友熱烈討論，「還有人在夢想房東會自己吞下去？」、「想一想，前陣子缺蛋的時候，高價的蛋價是早餐店吞還是你吞？」、「房租不漲才有鬼」、「任何加諸在房東身上的成本，房東都會試圖轉嫁給房客，這完全正常」、「最近幾年租金暴漲那麼囂張，怎麼還有人會覺得租金漲不動？」

對此財政部表示，出租且申報租賃所得達標的房屋，或繼承取得共有住家用房屋的法定稅率將從1.5-3.6%降至1.5-2.4%。會調高稅率的只有「閒置的房屋」，因此修法不會造成房東負擔，也不會有租金轉價的問題，反而是鼓勵房東們投入租賃市場。