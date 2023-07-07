國際財報準則基金會（IFRS Foundation）轄下國際永續準則理事會（ISSB）6月26日發布永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，提供一致適用的揭露規則，增加永續資訊可比較性並防止漂綠。

證期局副局長高晶萍指出，S1強調永續資訊與財報資訊的連結、及永續資訊應與財報同時報導，以利投資人投資決策時整體考量企業價值。S2除整合氣候相關財務揭露小組（TCFD）相關建議，並強化轉型計畫、氣候韌性及溫室氣體排放揭露，同時納入產業揭露指標。

高晶萍表示，金管會身為國際證券管理機構組織（IOSCO）會員，自然將參考IOSCO及國際間作法推動IFRS永續揭露準則，將參採過往推動IFRS會計準則經驗成立工作小組，進行IFRS永續揭露準則翻譯、與現行永續報導差異分析、試作最佳實務範例及相關指引。

高晶萍指出，企業採用IFRS永續揭露準則編製永續資訊將採分階段推動，初步規畫由資本額逾100億元的上市櫃公司於2026年編製永續資訊、2027年對外揭露。目前預計8月8日將召開公聽會，宣布相關期程規畫並徵詢各界意見。