證期局表示，美股四大指數5日收黑，亞股6日普跌，台股加權指數重挫294.26點、收於16762.17點，跌幅達1.73％、成交量3467億元。而香港大跌達3.03％、日本下跌1.73％，新加坡下跌0.81％、韓國及上海均下跌0.66％。

據證期局統計，今年7月以來台股加權指數上漲0.83％，僅低於香港的1.03％，優於上海0.65％、韓國0.57％、日本0.45％、深圳0.02％，以及新加坡下跌0.64％，同期間美國道瓊下跌0.35％，台股表現介於主要亞股之間。

而今年截至7月5日，台股加權指數上漲達20.65％，僅低於日本的27.76％，優於韓國15.32％、上海4.33％、深圳0.12％，以及新加坡下跌2.03％、香港下跌3.39％，同期間美國道瓊指數漲幅為3.44％，台股表現優於多數亞股。

證期局指出，台股截至今年5月底本益比約16.13倍，現金殖利率達3.76％、加計股票股利為3.89％，國內上市櫃公司首季稅前淨利6819億元，累計前5月營收約15兆元，雖均較去年同期下滑，但仍雙創同期第三高，基本面尚稱穩健。

日均成交量方面，今年截至7月5日台股加權指數日均成交量為2507億元，雖較去年同期2787億元減少約10.06％，但同期間新加坡、香港、韓國等亞洲其他主要股市日均量均下滑，分別年減18.9％、16.88％及10.46％。