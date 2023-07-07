天后李玟（CoCo）5日輕生驟逝，享年48歲，加拿大籍富尪Bruce昨與李玟的2個姊姊一起發訃聞悼念，不過2個繼女只有署名，目前都未正式發聲，還疑似低調註銷IG帳號，淡出社交平台。

李玟和Bruce結婚11年，與2個繼女Rachel、Sarah相處融洽，曾公開全家福，高顏值的一家人令人驚豔，但Bruce近年頻傳曖昧其他異性，Rachel、Sarah都站在爸爸這邊，家庭狀況出現裂痕，李玟難過到分居、暴瘦，和2個繼女的關係也變疏遠，彼此互相取消社群平台關注。眼尖的網友還發現，Rachel、Sarah似乎已經註銷IG帳號，被解讀可能是擔心遭網友出征，火速退出IG社交平台。

李玟和老公、2個繼女曾相處融洽。（圖／微博@李玟）

李玟既然曾與Rachel、Sarah那麼好，為何在家中沒人幫說話？資深媒體人陳玲玲曾在節目《新聞挖挖哇》爆料，Bruce當時以已婚身分追求李玟，所以李玟沒有馬上答應，直到男方發誓會離婚，才展開這段緣分，因此對2個繼女來說，李玟算是「傷害她們家庭的人」，所以不願意相挺，但此說法沒受到證實。

李玟過去多次被傳婚姻觸礁，但從未對外回應，李玟姊淡淡地表示這是她感情的問題，「當事人沒有交代，就是不想公開。」至於李玟真正的死因，姊李思林驚曝不是自殘，要留待法醫公布，且透露一星期前已覺得李玟有些狀況，未料仍發生輕生憾事。李思林也說到自己妹妹的死穴是感情，因為自小沒有爸爸，所以對爸爸的感情投放在老公身上，但老公並不是爸爸。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980