國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的民調目前暫時落後，引發了基層焦慮，國民黨立委鄭麗文昨（6）日更喊話，稱「換侯」還來得及。對此，資深媒體人蘭萱呼籲侯友宜，應想辦法在23日的全代會前把民調拼起來，她並示警，若是在侯的民調沒起色、「換侯」雜音不斷下仍提名了侯，恐會引發大問題，甚至造成保送民進黨總統參選人兼黨主席賴清德。

鄭麗文昨在廣播節目《千秋萬事》表示，侯友宜沒有準備，那應該換一個身經百戰，「身上有傷痕」的戰將，國民黨應該靜下心思考，黨內誰有能力出來團結藍營。她認為，像是前高雄市長韓國瑜，如果願意出來，那所有人都要靠邊站了，因為他能量太強大，「現在還來得及幫每個人做最好安排。」

蘭萱昨在政論節目《少康戰情室》表示，國民黨內確實有很多雜音，甚至還有聲音喊出，若是侯友宜的民調在23日的全代會前沒有回升至第2名，就要在開會現場翻盤。她反問，鄭麗文的喊話，某種程度上確實反映了國民黨內的焦慮，但若不是侯友宜，國民黨要派誰去選2024？難道要回頭去找郭台銘？「如果現在因為侯友宜低，而郭有興致因此改換他，你不覺得國民黨乾脆不要玩了？」

蘭萱認為，對侯友宜而言現在只有一條路，那就是在7月23日前把民調拼起來，但若是侯友宜的民調也沒有起色，這時候問題會更大，「坦白說，我覺得賴清德就直接保送了」。