翊庭跟JINBO改編〈你那麼愛她〉，看著歌詞想了三天三夜。（東風衛視提供）

陶晶瑩主持的《音樂主理人》延續上周主題「經典歌曲改編賽」，下半場改編的歌曲〈博杯〉、〈你那麼愛她〉、〈氣球〉、〈舊愛還是最美〉也輪番上陣，身為飛行導師、歌曲原創者的陳子鴻、林隆璇、許哲珮將選出18位選手晉級，陷入天人交戰的選擇，令主持人陶晶瑩直呼：「今天真的是神仙打架，因為24個人要繼續往前走，勢必有人要離開。」

改編〈你那麼愛她〉其中一組的JINBO，指出當時曾問林隆璇在寫這首歌的時候真的有把「她」留下嗎？另位隊友翊庭甚至看著歌詞想了三天三夜，「歌詞究竟在說什麼？難道林隆璇是渣男嗎？為什麼有2個她？」

沒想到林隆璇說在寫這首歌時，其實只花3分鐘就完成，歌詞中的2個她僅僅只是「很順」，坦言當時為了交給製作部，歌詞是亂套的，林隆璇說：「歌詞套進去之後，李聖傑就一定要用這個歌詞，我說換啦！這個很爛！後來他說你要換，我就不唱了，所以就只好保留這個比較爛的歌詞。」

陶晶瑩聽了笑虧：「你們現在是變相在Diss李聖傑嗎？就是說他的sence大概就是只到很鏘的歌詞！」《音樂主理人》每周五晚間7點於東風衛視首播，每周六晚間10點30分在霹靂電視台播出。